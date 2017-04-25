Соборная мечеть в Париже призывала мусульман голосовать за Макрона

Соборная мечеть в Париже призывает мусульман во Франции голосовать за прошедшего во второй тур президентских выборов экс-министра экономики Эммануэля Макрона, говорится в коммюнике мечети.

В коммюнике содержится призыв ко всем мусульманам Франции выполнить их долг и проголосовать за Макрона, который "олицетворяет путь надежды и доверия".

"Перед вторым туром, который обещает быть решающим для судьбы Франции и ее религиозных меньшинств, становится очевидным, что все французы должны в обязательном порядке сохранять единство и держаться вместе перед лицом реальной угрозы, воплощенной в ксенофобных идеях, опасных для нашей национальной сплоченности", — говорится в коммюнике имама Соборной мечети в Париже Далиля Бубакера.

По итогам первого тура президентских выборов во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.

Второй тур выборов пройдет во Франции 7 мая, пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru