В Китае попали под запрет мусульманские имена В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая появился список имен, которые запрещено присваивать новорожденным. Перечень подготовили власти района, сообщает The Guardian. Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка. Как сообщается, новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования, сообщает "Росбалт". По данным СМИ, в Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны. Власти региона ведут борьбу с религиозным экстремизмом. К примеру, там запрещено женщинам носить никабы, а мужчинам — «нетипичные бороды». 25.04.2017

