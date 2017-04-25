  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 25 Апрель 2017 | 1433 х.
 

В Китае попали под запрет мусульманские имена

25.04.2017 12:13

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая появился список имен, которые запрещено присваивать новорожденным. Перечень подготовили власти района, сообщает The Guardian.

 

Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка. Как сообщается, новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования, сообщает "Росбалт".

 

По данным СМИ, в Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны. Власти региона ведут борьбу с религиозным экстремизмом. К примеру, там запрещено женщинам носить никабы, а мужчинам — «нетипичные бороды».

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41841/">ISLAMRF.RU: В Китае попали под запрет мусульманские имена</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    