ЕС выделил Йемену 116 млн евро25.04.2017 16:31
Европейский союз (ЕС) выделил Йемену €116 млн в качестве гуманитарной и экономической помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
"Пакет помощи включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн на поддержку экономического восстановления страны в 2017 году", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Еврокомиссия отметила, что ЕС рассматривает ситуацию в Йемене как один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. По ее оценкам, 70% населения страны, которое насчитывает 18,8 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.
IslamRF.Ru