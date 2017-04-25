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ЕС выделил Йемену 116 млн евро

25.04.2017 16:31

Европейский союз (ЕС) выделил Йемену €116 млн в качестве гуманитарной и экономической помощи.

 

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

 

"Пакет помощи включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн на поддержку экономического восстановления страны в 2017 году", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

 

Еврокомиссия отметила, что ЕС рассматривает ситуацию в Йемене как один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. По ее оценкам, 70% населения страны, которое насчитывает 18,8 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.



IslamRF.Ru

 

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