ЕС выделил Йемену 116 млн евро Европейский союз (ЕС) выделил Йемену €116 млн в качестве гуманитарной и экономической помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. "Пакет помощи включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн на поддержку экономического восстановления страны в 2017 году", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. Еврокомиссия отметила, что ЕС рассматривает ситуацию в Йемене как один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. По ее оценкам, 70% населения страны, которое насчитывает 18,8 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.



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Просмотр < Код для вставки 25.04.2017 16:31

ЕС выделил Йемену 116 млн евро Европейский союз (ЕС) выделил Йемену €116 млн в качестве гуманитарной и экономической помощи. Читать дальше »»»

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