СМИ: более 800 человек задержаны в Турции за связи с организацией Гюлена

Турецкая полиция в ночь со вторника на среду провела массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, обвиняемой Анкарой в организации попытки путча в июле 2016 года. По данным телеканала NTV, задержаны 803 человека, большая часть которых - это сотрудники полицейских структур.

Рейды, начатые в ночное время, прошли пока в 54 из 81 провинциях Турции. В облавах по адресам проживания и работы подозреваемых участвовали 8,5 тысяч полицейских. Отмечается, что в операции задействованы все региональные Управления безопасности, и задержания могут продолжиться на всей территории Турции.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальника Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.

Как передает ТАСС, правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют Гюлена, проживающего в США, и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции.





IslamRF.Ru