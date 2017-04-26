  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Среда 26 Апрель 2017 | 1433 х.
 

СМИ: более 800 человек задержаны в Турции за связи с организацией Гюлена

26.04.2017 09:50

Турецкая полиция в ночь со вторника на среду провела массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, обвиняемой Анкарой в организации попытки путча в июле 2016 года. По данным телеканала NTV, задержаны 803 человека, большая часть которых - это сотрудники полицейских структур.

 

Рейды, начатые в ночное время, прошли пока в 54 из 81 провинциях Турции. В облавах по адресам проживания и работы подозреваемых участвовали 8,5 тысяч полицейских. Отмечается, что в операции задействованы все региональные Управления безопасности, и задержания могут продолжиться на всей территории Турции.

 

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальника Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.

 

Как передает ТАСС, правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют Гюлена, проживающего в США, и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41847/">ISLAMRF.RU: СМИ: более 800 человек задержаны в Турции за связи с организацией Гюлена </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    