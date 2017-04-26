Глава ФСБ: ДАИШ ведет переговоры об объединении с другими группировками26.04.2017 12:27
Есть данные о переговорах ДАИШ с другими террористическими группировками в целях объединения, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Поступают данные о переговорах ДАИШ с другими тергруппировками относительно возможного объединения", — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".
IslamRF.Ru