Глава ФСБ: ДАИШ ведет переговоры об объединении с другими группировками

Есть данные о переговорах ДАИШ с другими террористическими группировками в целях объединения, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Поступают данные о переговорах ДАИШ с другими тергруппировками относительно возможного объединения", — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".

IslamRF.Ru