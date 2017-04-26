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Глава ФСБ: ДАИШ ведет переговоры об объединении с другими группировками

26.04.2017 12:27

Есть данные о переговорах ДАИШ с другими террористическими группировками в целях объединения, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

 

"Поступают данные о переговорах ДАИШ с другими тергруппировками относительно возможного объединения", — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

 

Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".

 

IslamRF.Ru

 

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