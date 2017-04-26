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Экс-президент Афганистана опроверг слухи о поставке Москвой оружия талибам

26.04.2017 12:53

Информация о якобы поставках Россией вооружения движению Талибан является неправдой, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

 

"Нет, нет, это совершенно точно не так", — сказал Карзай журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

 

Ранее обвинения в финансовой и военной поддержке Москвой талибов звучали из уст американских генералов. МИД России назвал их "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, цель которой — оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

 

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений "Талибану"* не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам. Опроверг сообщения о получении военной поддержки от России и представитель "Талибана" в Афганистане.

 

IslamRF.Ru

 

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