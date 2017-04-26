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Организатор севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получил 12 лет колонии

26.04.2017 17:02

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в среду организатора запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Алена Катькало.

 

"Суд счел доказанной вину подсудимого в организации террористической группы и назначил Зейтуллаеву наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима", - сказала Катькало.

 

Как установил суд, Зейтуллаев планировал и контролировал работу членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе, давал им указания по изучению идеологии террористической организации. Также он организовал региональное законспирированное подразделение "Хизб ут-Тахрир на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками ячейки.



IslamRF.Ru

 

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