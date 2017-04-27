В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта Дамаска, передает корреспондент телеканала "Аль-Маядин".

Он был такой силы, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от воздушной гавани, отмечает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что загорелся склад с топливом, что могло стать результатом израильского авиаудара. Позже агентство Reuters уточнило, что Израиль нанес удар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта. Представители израильских вооруженных сил отказались комментировать эти сообщения. Официальных комментариев сирийской стороны пока не поступало.

В марте четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры. По данным израильских СМИ, они пытались сорвать поставки оружия ливанскому движению "Хезболла", представители которого воюют в Сирии на стороне правительственных сил. После этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что власти намерены и в дальнейшем пресекать попытки поставки оружия для "Хезболлы".

Положение у "Хезболлы" неоднозначное. С одной стороны, Израиль, США, ЕС и — с 2016 года — Лига арабских государств считают ее террористической организацией. С другой стороны, она надежный союзник сирийской армии в борьбе с ДАИШ. Бойцы "Хезболлы" активно проявили себя, в частности, при первом и втором штурмах Пальмиры, участвовали во взятии Алеппо.

IslamRF.Ru