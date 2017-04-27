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Президент Египта не будет вмешиваться в ситуацию с передачей островов Эр-Рияду

27.04.2017 13:21

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не намерен вмешиваться в решения суда и парламента по поводу соглашения о демаркации египетско-саудовских морских границ, в рамках которого Эр-Рияду были переданы два острова в Красном море, передает агентство Франс Пресс.

 

"Я выполнил свою роль, теперь очередь парламента и судебных органов. Мы не будем вмешиваться", — сказал президент на пресс-конференции, которая транслировалась на египетском телевидении.

 

"С самого начала мы говорили нашим (саудовским) братьям, что будем проходить через процедуры, но не будем вмешиваться с технической стороны, и что ратификация будет проходить в соответствии с юридическими и конституционными правилами", — добавил он.

 

Как отмечает РИА Новости, в Египте уже почти год продолжается череда судебных процессов по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Суды разных инстанций то признают соглашение недействительным, то заявляют о его законности.

 

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы.

 

IslamRF.Ru

 

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