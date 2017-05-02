  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 2 Май 2017 | 1433 х.
 

Встреча военных экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии проходит в Астане

02.05.2017 15:43

Встреча военных экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - запланирована на вторую половину дня вторника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

 

"Встреча пройдет после обеда (разница с Москвой плюс три часа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

 

Консультации предваряют проведение переговоров по Сирии 3-4 мая. Главными темами нового раунда станут вопросы соблюдения режима прекращения огня и его мониторинг, сопоставление карт по размежеванию "на земле" оппозиции от террористов, создание рабочей группы об обмену удерживаемых лиц, а также политические аспекты, прежде всего, выработка новой конституции Сирии.



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41881/">ISLAMRF.RU: Встреча военных экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии проходит в Астане</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    