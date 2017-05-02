Встреча военных экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии проходит в Астане

Встреча военных экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - запланирована на вторую половину дня вторника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"Встреча пройдет после обеда (разница с Москвой плюс три часа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Консультации предваряют проведение переговоров по Сирии 3-4 мая. Главными темами нового раунда станут вопросы соблюдения режима прекращения огня и его мониторинг, сопоставление карт по размежеванию "на земле" оппозиции от террористов, создание рабочей группы об обмену удерживаемых лиц, а также политические аспекты, прежде всего, выработка новой конституции Сирии.





IslamRF.Ru