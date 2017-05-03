Четвертый раунд переговоров по Сирии стартует в Астане

Международная встреча по Сирии открывается в Астане. Нынешний астанинский раунд - уже четвертый с начала года. Делегации проведут день в консультациях между собой, 4 мая состоится пленарное заседание.

В преддверии форума состоялись экспертные дискуссии между официальным Дамаском и Ираном, Россией и Турцией, Ираном и Турцией, передает ТАСС.

В столице Казахстана будут работать делегации стран - гарантов перемирия в Сирии: России - возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Ирана - заместитель главы МИД Хосейн Ансари, Турции - замминистра иностранных дел Седат Онал.

В качестве наблюдателей примут участие спецпредставитель генсекретаря ООН Стаффан де Мистура, от Иордании - советник главы МИД по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. Впервые повысится уровень представительства США - в Астану должен прибыть помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Делегацию сирийского правительства возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию вооруженной оппозиции - представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.



IslamRF.Ru