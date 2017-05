СМИ: жертвами нападения террористов ДАИШ на лагерь беженцев в Сирии стали 46 человек Террористы из группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) атаковали во вторник населенный пункт Раджм-эс-Салиби на северо-востоке Сирии, где находится перевалочный лагерь для беженцев. Как сообщила газета The Daily Star, в ходе этого нападения были убиты 46 человек, в том числе 15 курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС). Остальные жертвы - мирные жители, в основном женщины и дети. Десятки человек получили ранения. Курдский военный представитель Ридор Халиль заявил, что в атаке участвовали боевики-смертники, которые подорвали себя возле блокпоста СДС. Затем террористы прорвались в лагерь, где учинили расправу над безоружными людьми. Им удалось захватить группу заложников и скрыться с места преступления. Отряды СДС преследуют сейчас эту банду ДАИШ к югу от города Эш-Шаддада, расположенного в провинции Хасеке. По свидетельству курдского активиста Иссама Амина, в лагерь Раджм-эс-Салиби направляются беженцы из захваченных ДАИШ провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, где сейчас идут боевые действия, а также из иракского Мосула. "Как правило, семьи беженцев остаются там на период двух-трех недель - до получения места в более крупном и оборудованном лагере Эль-Хоул, расположенном на расстоянии 30 км", - сообщил Амин. Оба этих пристанища находятся в зоне, контролируемой курдскими бойцами. Как сообщает ТАСС, отряды СДС наступают сейчас при поддержке ВВС коалиции во главе с США на город Ракка (520 км от Дамаска) - основной форпост ДАИШ в Сирии. В понедельник они взяли штурмом город Табка у Евфратской плотины. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 03.05.2017 09:19

СМИ: жертвами нападения террористов ДАИШ на лагерь беженцев в Сирии стали 46 человек Террористы из группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) атаковали во вторник населенный пункт Раджм-эс-Салиби на северо-востоке Сирии, где находится перевалочный лагерь для беженцев. Как сообщила газета The Daily Star, в ходе этого нападения были убиты 46 человек, в том числе 15 курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС). Остальные жертвы - мирные жители, в основном женщины и дети. Десятки человек получили ранения. Читать дальше »»»



Просмотр Код для вставки 03.05.2017 09:19

СМИ: жертвами нападения террористов ДАИШ на лагерь беженцев в Сирии стали 46 человек Террористы из группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) атаковали во вторник населенный пункт Раджм-эс-Салиби на северо-востоке Сирии, где находится перевалочный лагерь для беженцев. Как сообщила газета The Daily Star, в ходе этого нападения были убиты 46 человек, в том числе 15 курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС). Остальные жертвы - мирные жители, в основном женщины и дети. Десятки человек получили ранения. Читать дальше »»»

Прямая ссылка на материал:

<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41890/">ISLAMRF.RU: СМИ: жертвами нападения террористов ДАИШ на лагерь беженцев в Сирии стали 46 человек </a>