МВД Афганистана подтвердило гибель мирных жителей при взрыве в Кабуле

МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших, передает РИА Новости.

"МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле", — говорится на странице телеканала в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

IslamRF.Ru