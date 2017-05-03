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МВД Афганистана подтвердило гибель мирных жителей при взрыве в Кабуле

03.05.2017 09:29

МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

 

Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших, передает РИА Новости.

 

"МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле", — говорится на странице телеканала в Twitter.

 

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

 

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

 

IslamRF.Ru

 

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