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Де Мистура надеется встретиться со всеми участниками переговоров в Астане

03.05.2017 13:26

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает провести в Астане в среду двусторонние встречи со всеми участниками переговоров по сирийскому урегулированию.

 

"Я собираюсь встретиться со всеми сегодня, поскольку это именно то, что мы должны сделать", — сообщил де Мистура РИА Новости.

 

Переговоры по САР в столице Казахстана стартуют 3 мая.

 

Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

 

IslamRF.Ru

 

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