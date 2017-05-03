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Де Мистура заявил о "серьезном прогрессе" на переговорах в Астане

03.05.2017 17:29

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о "серьезном прогрессе" на переговорах в Астане после встречи с американской делегацией и оппозицией Сирии.

 

"Сейчас я не буду давать комментарии. Но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим (с журналистами) в 9 часов (18.00 мск)", — сообщил журналистам спецпосланник ООН по Сирии по завершении переговоров с делегацией сирийской оппозиции и консультаций с американской делегацией.

 

В столице Казахстана в среду проходит четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию, отмечает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

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