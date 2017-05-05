  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Пятница 5 Май 2017 | 1433 х.
 

В Пентагоне признали факт авиаудара по мечети в Сирии

05.05.2017 09:53

Американские военные признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое было частью религиозного комплекса, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

 

Удар по мечети в районе Аль-Джины был нанесен 16 марта. Сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные граждане. Однако в Пентагоне тогда заявили, что разбомбили находившееся рядом здание, где проходила встреча боевиков "Аль-Каиды"*.

 

Как сообщили собеседники телеканала, расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих бомбардировке, для исключения из него нужна специальная процедура.

 

Входило ли здание в такой список или было из него исключено, пока не установлено, отмечает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41900/">ISLAMRF.RU: В Пентагоне признали факт авиаудара по мечети в Сирии</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    