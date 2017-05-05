В Пентагоне признали факт авиаудара по мечети в Сирии

Американские военные признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое было частью религиозного комплекса, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Удар по мечети в районе Аль-Джины был нанесен 16 марта. Сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные граждане. Однако в Пентагоне тогда заявили, что разбомбили находившееся рядом здание, где проходила встреча боевиков "Аль-Каиды"*.

Как сообщили собеседники телеканала, расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих бомбардировке, для исключения из него нужна специальная процедура.

Входило ли здание в такой список или было из него исключено, пока не установлено, отмечает РИА Новости.

IslamRF.Ru