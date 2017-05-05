В МИД Казахстана прокомментировали итоги встречи по Сирии в Астане

Казахстан расценивает итоги четвертой международной встречи по Сирии в Астане, которая состоялась 3-4 мая, как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране, сообщает пресс-служба МИД республики.

В МИД отметили, что главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

"В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев", — проинформировали в ведомстве, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи в Астане участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа. Стороны решили провести следующую встречу высокого уровня в Астане в середине июля 2017 года и договорились за две недели до этого провести предварительные консультации на экспертном уровне в Анкаре.

"Казахстан расценивает итоги четвертой международной встречи по Сирии в Астане как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране, призывает все стороны к выполнению всех договоренностей и подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску различных путей политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН", — заявили в ведомстве.

Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

IslamRF.Ru