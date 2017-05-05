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Саудовская Аравия поддержала идею создания зон безопасности в Сирии

05.05.2017 10:24

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд поддерживает создание "зон безопасности" в Сирии, передает агентство Рейтер.

 

Министр отметил, что Саудовская Аравия ожидает дальнейших деталей о данном плане, принятом на встрече в Астане, передает РИА Новости.

 

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

 

IslamRF.Ru

 

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