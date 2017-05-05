В Иордании при взрыве в лагере сирийских беженцев погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в лагере для сирийских беженцев в Иордании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иорданские СМИ.

Сообщается, что на рынке лагеря в районе Рукбан, расположенного у сирийско-иорданской границы, взорвался заминированный автомобиль. Всего в лагере проживают около 80 тысяч беженцев, пишет РИА Новости.

Лагерь не первый раз становится объектом террористов. В июне 2016 года здесь также взорвался заминированный автомобиль, тогда погибли шесть иорданских пограничников. После этого нападения власти страны усилили охрану границы с Сирией.

IslamRF.Ru