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В Иордании при взрыве в лагере сирийских беженцев погибли четыре человека

05.05.2017 12:33

Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в лагере для сирийских беженцев в Иордании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иорданские СМИ.

 

Сообщается, что на рынке лагеря в районе Рукбан, расположенного у сирийско-иорданской границы, взорвался заминированный автомобиль. Всего в лагере проживают около 80 тысяч беженцев, пишет РИА Новости.

 

Лагерь не первый раз становится объектом террористов. В июне 2016 года здесь также взорвался заминированный автомобиль, тогда погибли шесть иорданских пограничников. После этого нападения власти страны усилили охрану границы с Сирией.

 

IslamRF.Ru

 

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