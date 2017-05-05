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Путин и Атамбаев отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане

05.05.2017 15:27

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев в телефонном разговоре отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

 

"При обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии", - отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

 

Путин также поздравил Атамбаева с государственным праздником - Днем Конституции Киргизской Республики. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

 

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.



IslamRF.Ru

 

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