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НАТО увеличит контингент в Афганистане, заявил Столтенберг

10.05.2017 13:57

НАТО в ближайшие недели примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

 

"На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность… Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек, сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение в течение ближайших нескольких недель", — сказал Столтенберг журналистам в Лондоне, как передает РИА Новости.

 

"Возврата к боевой миссии (в Афганистане) не будет, она продолжит быть тренировочной и вспомогательной", — добавил генсек альянса.

 

По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.

 

IslamRF.Ru

 

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