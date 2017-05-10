В Бельгии евреи пожаловались на запрет ритуального забоя скота

Главный раввин Бельгии Альбер Гиги призвал власти Евросоюза не допустить запрета на ритуальный забой скота, так как это, по его мнению, якобы ущемляет права верующих.

Ранее сообщалось, что евреи и мусульмане в Бельгии выразили протест против решения региональных парламентов Фландрии и Валлонии запретить на их территории с 2019 года ритуальный забой животных, передает РИА Новости.

"Помогите нам справиться с притеснением религиозных свобод в Европе", — обратился раввин Гиги к первому заместителю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, выступая на конференции в честь 60-летия Совета раввинов Европы.

В настоящее время ритуал запрещен в Польше и Дании, также к запрету обряда призывали во Франции.

IslamRF.Ru