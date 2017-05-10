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В Бельгии евреи пожаловались на запрет ритуального забоя скота

10.05.2017 18:27

Главный раввин Бельгии Альбер Гиги призвал власти Евросоюза не допустить запрета на ритуальный забой скота, так как это, по его мнению, якобы ущемляет права верующих.

 

Ранее сообщалось, что евреи и мусульмане в Бельгии выразили протест против решения региональных парламентов Фландрии и Валлонии запретить на их территории с 2019 года ритуальный забой животных, передает РИА Новости.

 

"Помогите нам справиться с притеснением религиозных свобод в Европе", — обратился раввин Гиги к первому заместителю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, выступая на конференции в честь 60-летия Совета раввинов Европы.

 

В настоящее время ритуал запрещен в Польше и Дании, также к запрету обряда призывали во Франции.

 

IslamRF.Ru

 

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