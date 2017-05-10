В Бельгии евреи пожаловались на запрет ритуального забоя скота10.05.2017 18:27
Главный раввин Бельгии Альбер Гиги призвал власти Евросоюза не допустить запрета на ритуальный забой скота, так как это, по его мнению, якобы ущемляет права верующих.
Ранее сообщалось, что евреи и мусульмане в Бельгии выразили протест против решения региональных парламентов Фландрии и Валлонии запретить на их территории с 2019 года ритуальный забой животных, передает РИА Новости.
"Помогите нам справиться с притеснением религиозных свобод в Европе", — обратился раввин Гиги к первому заместителю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, выступая на конференции в честь 60-летия Совета раввинов Европы.
В настоящее время ритуал запрещен в Польше и Дании, также к запрету обряда призывали во Франции.
IslamRF.Ru