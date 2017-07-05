В Сирии 125 населенных пунктов присоединились к перемирию в течение суток05.07.2017 15:52
В течение суток 125 населенных пунктов сирийских провинций Идлиб и Хама присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"В течение суток подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 1996", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.
IslamRF.Ru