В Сирии 125 населенных пунктов присоединились к перемирию в течение суток В течение суток 125 населенных пунктов сирийских провинций Идлиб и Хама присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. "В течение суток подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 1996", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости. Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

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Просмотр < Код для вставки 05.07.2017 15:52

В Сирии 125 населенных пунктов присоединились к перемирию в течение суток В течение суток 125 населенных пунктов сирийских провинций Идлиб и Хама присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. Читать дальше »»»

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