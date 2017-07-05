Команду девочек из Афганистана не впустили в США на соревнования

Команде девочек из Афганистана, участвующей в соревнованиях по робототехнике, отказали в американских визах, передает агентство Рейтер.

"Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнования, получили визы", — сказала одна из представительниц команды, 14-летняя Фатема Кадерян.

По словам организаторов соревнований, власти США разрешили въезд командам из Ирака, Судана и фактически из Сирии. "Все страны могут участвовать в соревнованиях, но мы не можем. Это явное оскорбление для народа Афганистана", — заявила другая девочка из афганской команды, 17-летняя Лида Азизи. Как отмечает агентство, Афганистан не входит в число стран, перечисленных в новом миграционном указе Дональда Трампа.

Сообщается, что афганской команде придется наблюдать за сборкой ее робота по видеотрансляции из Вашингтона, передает РИА Новости.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что въезд в Соединенные Штаты также не разрешили девочкам из команды Гамбии.

Восстановленный Верховным судом иммиграционный указ Трампа вступил в силу на прошлой неделе в части въезда граждан шести стран из "черного списка". Также с 6 июля США на 120 дней приостановят прием беженцев. Своим указом президент намеревался приостановить въезд в страну на 90 дней для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношения с лицами или организациями, находящимися в США".





IslamRF.Ru