ЛАГ считает Россию одной из основных сил на международной арене05.07.2017 21:37
Лига арабских государств считает, что Россия является одной из основных сил на международной и региональной аренах, заявил генсек организации Ахмед Абуль-Гейт.
"Действительно, увеличилось количество наших встреч, особенно в последние месяцы. Лига арабских государств считает, что Россия является одной из основных сил на международной арене и на региональной", — сказал Абуль-Гейт на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
IslamRF.Ru