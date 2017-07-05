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ЛАГ считает Россию одной из основных сил на международной арене

05.07.2017 21:37

Лига арабских государств считает, что Россия является одной из основных сил на международной и региональной аренах, заявил генсек организации Ахмед Абуль-Гейт.

 

"Действительно, увеличилось количество наших встреч, особенно в последние месяцы. Лига арабских государств считает, что Россия является одной из основных сил на международной арене и на региональной", — сказал Абуль-Гейт на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

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