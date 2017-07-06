Тиллерсон: Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что на Россию возложена "особая обязанность" по урегулированию сирийского кризиса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы внешнеполитического ведомства.

"Россия несет особую ответственность за оказание помощи в этих усилиях [по урегулированию конфликта]", - говорится в заявлении главы Госдепа, приуроченном ко встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге на G20, цитирует ТАСС.

"У России есть обязательство предотвратить дальнейшее использование режимом [президента Сирии Башара] Асада химического оружия любого типа", - подчеркнул дипломат. По его словам, в связи с освобождением Ракки террористической группировке ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) нанесен значительный ущерб, и она "может оказаться на грани полного разгрома в Сирии, если все стороны сосредоточат внимание на этой цели".

"Завершение миссии [по устранению террористов] требует от международного сообщества, и особенно от России, устранить препятствия для нанесения поражения ДАИШ и оказания помощи в обеспечении стабильности, которая помешает боевикам "восстать из пепла их несостоявшегося и сфабрикованного халифата", - заключил Тиллерсон.





IslamRF.Ru