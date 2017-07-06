Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августа

Юбилейный пятый раунд переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля не удалось отметить подписанием какого-либо документа по зонам деэскалации. Однако процесс не остановился, территории снижения напряженности должны обрести свои границы в августе.

В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание рабочей группы, которая наделяется всеми полномочиями по деэскалации. Первое ее заседание пройдет 1-2 августа в Иране, международная встреча на высоком уровне - на последней неделе лета в столице Казахстана. "Стороны выражают свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия во всех зонах деэскалации", - говорится в заявлении.

Как отмечает ТАСС, 4 июля глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев допустил возможность подписания документа по отдельным зонам деэскалации. Если по районам Идлиба и юга Сирии в плане линий соприкосновения и контроля на данных территориях были очевидные расхождения, то по второй и третьей зоне - Хомсу и Восточной Гуте документальное оформление казалось вполне возможным.

По словам Лаврентьева, военные стран-гарантов достигли 100-процентного совпадения по границам Хомса и Восточной Гуты. "Более того, эти документы на рабочем экспертном уровне подписаны, фактически готовы к утверждению на более высоком уровне", - добавил спецпредставитель.

Глава сирийской делегации, постпред страны при ООН Башар Джаафари обвинил в сложившейся ситуации Турцию и оппозицию. "Я не хочу называть этот незначительный результат на переговорах провальным. В отличие от позитивного настроя, который приняли все стороны, турецкая политика проявила себя негативно касательно астанинского процесса, - сказал он. - Это и отразилось на итогах встречи, незначительном результате".

На пресс-конференции Александр Лаврентьев дипломатично пояснил, что Турция запросила дополнительное время на согласование. "Решение отложить подписание документа о создании зон деэскалации в районах Идлиба, Хомса и Восточной Гуты - временное явление", - данные слова дипломата прозвучали как сигнал партнерам.

По поводу так называемой южной зоны деэскалации спецпредставитель отметил, что без участия Иордании и США ее быть не может, учитывая влияние этих стран на оппозиционные группировки.





IslamRF.Ru