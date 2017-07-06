  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 10 Июль 2017 | 1433 х.
 

В Душанбе пройдет встреча лидеров Афганистана, Пакистана и Таджикистана

06.07.2017 11:02

Трёхсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана и Пакистана состоится в четверг в Душанбе, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Таджикистана Вафо Ниятбеков.

 

"На встрече президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана – Наваз Шариф, приглашенные президентом Эмомали Рахмоном будут обсуждать широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности", — сказал он.

 

По его данным, среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран, пишет РИА Новости.

 

"В центре внимания сторон также вопросы дальнейшей поддержки усилий правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны и совместной эффективной борьбы с угрозами региональной и международной безопасности", — сказал Ниятбеков.

 

Он добавил, что по итогам Душанбинской встречи будет принято Совместное заявление руководителей трех стран, направленное на всеобъемлющее партнерство, создание новых механизмов взаимодействия в ключевых направлениях сотрудничества и придание нового импульса региональным процессам.



Кроме того, в четверг в загородной резиденции президента Таджикистана – Пугус, что в 40 километрах севернее Душанбе, пройдет встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.

 

 

В заседании примут участие президент Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

 

Церемония официального запуска проекта CASA-1000 прошла 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде, что в 60 километрах западнее Душанбе, при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.

 

Проект CASA-1000 предполагает строительство линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан и Афганистан.



На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить 1,17 миллиарда долларов.

 

Вся инфраструктура для выработки электроэнергии, необходимая для CASA-100, уже имеется. После завершения проекта электричество пойдёт по высоковольтным ЛЭП из Киргизии в Таджикистан (477 километров), а из Таджикистана – в Афганистан и Пакистан (ещё 750 километров).

 

В странах Центральной Азии имеется достаточно избыточной электроэнергии, чтобы обеспечить загрузку этих ЛЭП даже без ввода новых вырабатывающих мощностей. Современная и эффективная система ЛЭП CASA-1000 поможет преобразовать этот регион и ознаменует собой важный шаг на пути формирования Регионального рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии (CASAREM).



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42313/">ISLAMRF.RU: В Душанбе пройдет встреча лидеров Афганистана, Пакистана и Таджикистана</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    