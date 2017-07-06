В Душанбе пройдет встреча лидеров Афганистана, Пакистана и Таджикистана

Трёхсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана и Пакистана состоится в четверг в Душанбе, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Таджикистана Вафо Ниятбеков.

"На встрече президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана – Наваз Шариф, приглашенные президентом Эмомали Рахмоном будут обсуждать широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности", — сказал он.

По его данным, среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран, пишет РИА Новости.

"В центре внимания сторон также вопросы дальнейшей поддержки усилий правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны и совместной эффективной борьбы с угрозами региональной и международной безопасности", — сказал Ниятбеков.

Он добавил, что по итогам Душанбинской встречи будет принято Совместное заявление руководителей трех стран, направленное на всеобъемлющее партнерство, создание новых механизмов взаимодействия в ключевых направлениях сотрудничества и придание нового импульса региональным процессам.





Кроме того, в четверг в загородной резиденции президента Таджикистана – Пугус, что в 40 километрах севернее Душанбе, пройдет встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.

В заседании примут участие президент Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Церемония официального запуска проекта CASA-1000 прошла 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде, что в 60 километрах западнее Душанбе, при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.

Проект CASA-1000 предполагает строительство линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан и Афганистан.





На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить 1,17 миллиарда долларов.

Вся инфраструктура для выработки электроэнергии, необходимая для CASA-100, уже имеется. После завершения проекта электричество пойдёт по высоковольтным ЛЭП из Киргизии в Таджикистан (477 километров), а из Таджикистана – в Афганистан и Пакистан (ещё 750 километров).

В странах Центральной Азии имеется достаточно избыточной электроэнергии, чтобы обеспечить загрузку этих ЛЭП даже без ввода новых вырабатывающих мощностей. Современная и эффективная система ЛЭП CASA-1000 поможет преобразовать этот регион и ознаменует собой важный шаг на пути формирования Регионального рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии (CASAREM).





IslamRF.Ru