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Ливийская национальная армия полностью освободила Бенгази от террористов

06.07.2017 12:03

Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью освободила от террористов город Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается центром восстания 2011 года - прим. ТАСС). Об этом заявил в среду вечером в ходе выступления на телевидении командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, передает агентство AFP.

 

"После длительной войны против терроризма и его пособников, которая длилась более трех лет, сообщаем, что Бенгази полностью освобожден", - указал он, как сообщает ТАСС.

 

С 2014 года армия вела в Бенгази ожесточенную борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической группировки ДАИШ и связанных с "Аль-Каидой" (обе организации запрещены в РФ) формирований. С середины ноября прошлого года армия вела наступление на западные кварталы, в последнее время стремилась вытеснить экстремистов из их последних оплотов на севере.



IslamRF.Ru

 

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