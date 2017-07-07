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В Саудовской Аравии боевики напали на конвой правоохранителей

07.07.2017 11:14

Боевики совершили нападение на патруль сил безопасности на востоке Саудовской Аравии, в результате погиб один военный, еще шестеро получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на МВД страны.

 

Как сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки, сотрудники службы безопасности были атакованы в четверг во время патрулирования в населенном пункте Аль-Авамия, расположенном в районе Эль-Катиф административного округа Эш-Шаркия.

 

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование, пишет РИА Новости.

 

Нападения на силовиков в Эш-Шаркия, где проживает шиитское меньшинство, случаются очень часто. Во вторник неизвестные выпустили разрывной снаряд по конвою сил безопасности, в результате чего погиб один военный, еще трое получили ранения.



IslamRF.Ru

 

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