Глава ЦБ Катара отверг обвинения в финансировании терроризма

Глава ЦБ Катара шейх Абдалла Сауд Аль Тани отверг обвинения в финансировании терроризма, выдвинутые Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

В интервью каналу CNBC Абдалла Сауд Аль Тани заявил, что его страна готова к тому, чтобы провести независимый аудит своих финансов и денежных потоков, пишет РИА Новости.

"У нас есть законы против всех видов террористов. Мы работаем с МВФ и другими институтами над созданием нашего законодательства, аудита и проверок", — отметил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.





Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.





IslamRF.Ru