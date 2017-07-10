Дамаск поддержал создание новой зоны деэскалации на юго-западе Сирии Представитель Дамаска заявил об установленном на юго-западе Сирии перемирии, что правительство страны приветствует любые шаги, которые открывают путь к мирным решениям, передает агентство Рейтер. "Мы приветствуем любые шаги, которые позволят прекратить огонь и откроют путь к мирному урегулированию", — заявил чиновник агентству. По его словам, молчание правительства Сирии на эту тему является "знаком удовлетворения", отмечает РИА Новости.



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">10.07.2017 12:24</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42334.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Дамаск поддержал создание новой зоны деэскалации на юго-западе Сирии</strong><p style="font-size:95%">Представитель Дамаска заявил об установленном на юго-западе Сирии перемирии, что правительство страны приветствует любые шаги, которые открывают путь к мирным решениям, передает агентство Рейтер. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42334" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 10.07.2017 12:24

Дамаск поддержал создание новой зоны деэскалации на юго-западе Сирии Представитель Дамаска заявил об установленном на юго-западе Сирии перемирии, что правительство страны приветствует любые шаги, которые открывают путь к мирным решениям, передает агентство Рейтер. Читать дальше »»»

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