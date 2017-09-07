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Король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года

07.09.2017 09:29

Король Саудовской Аравии Салман посетит Вашингтон в начале 2018 года, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома по итогам разговора монарха с президентом США Дональдом Трампом.

 

Согласно заявлению Белого дома, лидеры обсуждали "продвижение общих приоритетов, включая безопасность и благосостояние на Ближнем Востоке".

 

Других подробностей разговора не приводится, отмечает РИА Новости.



IslamRF.Ru

 

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