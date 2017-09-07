Король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года
07.09.2017 09:29
Король Саудовской Аравии Салман посетит Вашингтон в начале 2018 года, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома по итогам разговора монарха с президентом США Дональдом Трампом.
Согласно заявлению Белого дома, лидеры обсуждали "продвижение общих приоритетов, включая безопасность и благосостояние на Ближнем Востоке".
Других подробностей разговора не приводится, отмечает РИА Новости.
IslamRF.Ru
|
Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:
|
Для блога/форума/сайта:
< Код для вставки
Просмотр
07.09.2017 09:29
Король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года
Король Саудовской Аравии Салман посетит Вашингтон в начале 2018 года, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома по итогам разговора монарха с президентом США Дональдом Трампом. Читать дальше »»»
Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42385/">ISLAMRF.RU: Король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года</a>