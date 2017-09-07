На востоке Сирии боевики ДАИШ напали на иранских журналистов

Боевики ДАИШ атаковали группу журналистов иранского телеканала Press TV, освещавших операцию по освобождению города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщается на сайте ТВ.

Инцидент произошел в 30 км к юго-западу от Дейр-эз-Зора. В результате атаки ранения получили трое сирийских солдат, добавляет телеканал. Также был уничтожен телевизионный фургон журналистов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение Дейр-эз-Зора с юго-западного направления и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.





Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в 2 км от него находились в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ДАИШ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ДАИШ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха.

В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

IslamRF.Ru