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На востоке Сирии боевики ДАИШ напали на иранских журналистов

07.09.2017 12:31

Боевики ДАИШ атаковали группу журналистов иранского телеканала Press TV, освещавших операцию по освобождению города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщается на сайте ТВ.

 

Инцидент произошел в 30 км к юго-западу от Дейр-эз-Зора. В результате атаки ранения получили трое сирийских солдат, добавляет телеканал. Также был уничтожен телевизионный фургон журналистов, сообщает РИА Новости.

 

 

 

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение Дейр-эз-Зора с юго-западного направления и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.



Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в 2 км от него находились в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ДАИШ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

 

 

Несмотря на регулярные атаки ДАИШ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха.

 

В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

 

IslamRF.Ru

 

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