СМИ: король Саудовской Аравии может передать власть сыну в ближайшие недели

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд может передать власть своему сыну наследному принцу Мухаммаду ибн Салман Аль Сауду в ближайшие недели, сообщает телеканал CNBC.

По данным телеканала, американская исследовательская компания Eurasia Group заявила, что передача власти может состояться в ближайшие недели, чтобы "предотвратить несогласие со стороны других членов правящей семьи", пишет РИА Новости.

"Мы думаем, что король Салман приступит к продвижению своего сына на его место в следующие несколько недель (если не в ближайшее время), чтобы не позволить соперникам Мухаммада ибн Салмана поставить под вопрос план передачи (власти — ред.)", — приводит телеканал слова главы практического отдела Eurasia Group по Ближнему Востоку и Северной Африке Айхама Камеля.

В то же время телеканал отмечает, что, по данным некоторых аналитиков, внутренняя борьба за власть в Саудовской Аравии уже идет.

"Сообщения о том, что правительство Саудовской Аравии планирует снизить значимость своих планов по реформам (программа Vision 2030), могут быть первым знаком того, что власть и влияние наследного принца Мухаммада ибн Салмана начинают слабеть и формируется широкая оппозиция реформам", — заявил специалист по экономике Ближнего Востока из Capital Economics Джейсон Тувей (Jason Tuvey).





IslamRF.Ru