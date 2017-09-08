СМИ: Эрдоган обсудит с Назарбаевым борьбу с ФЕТО, Мьянму и экономическое сотрудничество

Президент Турции Тайип Эрдоган отправляется в пятницу с трехдневным официальным визитом в Казахстан, где 10-11 сентября намечен первый саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Как отмечает газета Sabah, лидер Турции в рамках поездки примет участие как в саммите, так и проведет обстоятельные переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры провели телефонный разговор 2 сентября, в ходе которого обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления турецко-казахстанских отношений по широкому спектру направлений, пишет ТАСС.

Ожидается, что одной из главных тем их встречи станет борьба против "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую в Турции обвиняют в организации попытки переворота 15 июля 2016 года. Анкара проводит активную борьбу со сторонниками ФЕТО на территории республики, а также активно призывает к этому другие государства. После попытки путча в августе прошлого года Эрдоган передал Назарбаеву список из 33 школ в Казахстане, которые связаны с ФЕТО, и предупредил, что их действия могут быть враждебными. Назарбаев обещал, что в случае обнаружения в учебных заведениях "противников Турции" из числа присланных учителей, эти люди будут возвращены на родину, а на их место будут запрошены новые учителя.

Августовские события в Мьянме также станут одной из главных тем контактов двух лидеров. На территории штата Ракхайн идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из "Араканской армии спасения рохинджа", которых власти Мьянмы считают террористами. Турция уже направила в этот регион 1 тыс. тонн гуманитарной помощи и собирается доставить еще 10 тыс. Эрдоган, чья страна в этом году председательствует в ОИС, намерен обсудить эту тему с мировыми лидерами и на ближайшей Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Анкара считает, что мировое сообщество не уделяет должного внимания проблеме мусульман в Мьянме.





IslamRF.Ru