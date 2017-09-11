Более пяти тысяч мирных граждан погибли в Йемене за два года военных действий

Более пяти тысяч мирных граждан погибли в Йемене за два года военных действий, большинство из них — вследствие авиаударов международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"По данным на 30 августа мой офис подтвердил гибель порядка 5144 мирных граждан и свыше 8749 ранений с начала конфликта. Реальные цифры могут быть значительно выше. Авиаудары коалиции продолжают оставаться основной причиной гибели мирных жителей, включая детей", — сказал он, как пишет РИА Новости.

Глава УВКПЧ ООН также отметил, что эпидемия холеры, начавшаяся в Йемене в апреле этого года, стала "прямым следствием непропорциональных атак сторон конфликта на медицинские учреждения и другие защищенные объекты, а также следствием осад, блокад и ограничений на передвижения".





Аль Хуссейн вновь призывал Совет ООН по правам человека создать международный независимый механизм по расследованию преступлений в области прав человека в Йемене. Он отметил, что 62 международных и йеменских НПО направили в его адрес совместное письмо с просьбой о срочном поведении такого расследования.

IslamRF.Ru