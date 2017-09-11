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Катар вовлечен в астанинский процесс, взаимодействует с Россией и Турцией

11.09.2017 18:05

Катар активно вовлечен в астанинский процесс, ведет тесное взаимодействие с Россией и Турцией по урегулированию в Сирии, заявил РИА Новости глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

 

"Мы постоянно вовлечены в астанинский процесс. У нас прямой диалог с Россией, а также с Турцией. Мы присутствуем в Астане. Так что у нас очень тесная кооперация", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Дохи присоединиться к астанинскому формату.

 

Глава МИД Катара подчеркнул, что Доха, в первую очередь, рассчитывает найти решение по урегулированию сирийского конфликта.

 

Как заявил ранее РИА Новости посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов, Доха выражала заинтересованность в присоединении к астанинскому формату по Сирии. Россия и Катар могут найти понимание по проблеме создания зон деэскалации в Сирии, особенно в ее северной части, в районе Идлиба, однако истинного союзничества между странами пока ожидать не стоит.

 

 

 



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