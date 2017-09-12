  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 12 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

В Саудовской Аравии заявили о предотвращении атаки ДАИШ на Минобороны страны

12.09.2017 08:36

Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку боевиков террористической группировки ДАИШ на здание министерства обороны страны в Эр-Рияде, сообщает государственное информагентство SPA со ссылкой на официальный источник.

 

По данным агентства, управление государственной безопасности страны предотвратило террористическую атаку боевиков-смертников на два здания министерства. Двое террористов были задержаны до того, как они смогли достичь своей цели.

 

По предварительным данным, террористы являются гражданами Йемена. У них конфисковали два пояса смертников, девять самодельных гранат, огнестрельное и неогнестрельное оружие. Как отмечает агентство, сотрудники сил безопасности также задержали двух граждан Саудовской Аравии, их связь с арестованными смертниками устанавливается.

 

Правоохранительные органы также наложили арест на дом в районе Эр-Рияда Ар-Римал, где террористов обучали использовать пояса со взрывчаткой, сообщает РИА Новости.

 

По информации источника, силы безопасности также смогли нейтрализовать группу людей, среди которых подданные Саудовской Аравии и граждане других стран, которые работали "на пользу иностранных сторон против безопасности королевства". Все они были задержаны.


IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42415/">ISLAMRF.RU: В Саудовской Аравии заявили о предотвращении атаки ДАИШ на Минобороны страны</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    