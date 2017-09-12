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Вооруженная сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане

12.09.2017 08:42

Представители вооруженной оппозиции Сирии будут принимать активное участие в шестом раунде переговоров в Астане, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

 

"В консульские учреждения Казахстана официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что как и в прошлый раз представители сирийской вооруженной оппозиции примут активно участие в следующем раунде", — сказал Абдрахманов журналистам, как сообщает РИА Новости.

 

Он сообщил, что "будут представлены группы, которые представляют Южный фронт, который ближе к Иордании, и другие группы, которые с самого начала принимали участие в астанинском процессе и которые присоединились к режиму перемирия".



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