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Иордания на "Астане-6" будет представлена высокопоставленными дипломатами

12.09.2017 10:14

Иордания будет представлена на переговорах по Сирии в Астане высокопоставленными дипломатами, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

 

"Иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств", — сказал министр, как сообщает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

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