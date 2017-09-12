Иордания на "Астане-6" будет представлена высокопоставленными дипломатами
12.09.2017 10:14
Иордания будет представлена на переговорах по Сирии в Астане высокопоставленными дипломатами, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств", — сказал министр, как сообщает РИА Новости.
IslamRF.Ru
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12.09.2017 10:14
Иордания на "Астане-6" будет представлена высокопоставленными дипломатами
Иордания будет представлена на переговорах по Сирии в Астане высокопоставленными дипломатами, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. Читать дальше »»»
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