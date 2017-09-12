Эрдоган: у Турции и России нет разногласий относительно Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у республики нет разногласий с Россией относительно Сирии. Об этом сообщает во вторник газета Hyrriyet.

"В данный момент процесс в Идлибе идет так, как мы и договаривались с Россией. Никаких разногласий по этому поводу с Россией у нас нет. Не было никаких противоречий во время встречи с Ираном", - отметил он.

По мнению Эрдогана, "здоровые переговоры продолжатся на саммите в Астане".

Как отмечает ТАСС, шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.





IslamRF.Ru