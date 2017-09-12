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Более 10 тонн гуманитарной помощи направлено в разблокированный Дейр-эз-Зор

12.09.2017 13:33

Более 10 тонн гуманитарной помощи направлено в разблокированный Дейр- эз-Зор в Сирии. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

 

"Вслед за наступающими отрядами сирийской армии в город [Дейр-эз-Зор] была направлена гуманитарная помощь с продовольствием и медикаментами. Военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон было доставлено более 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", - сказал Лапин.

 

5 сентября стало известно, что сирийские войска при авиационной поддержке ВКС России прорвали оборону террористов ДАИШ и деблокировали Дейр-эз-Зор. В российском военном ведомстве тогда уточнили, что отряды правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов города, занятых боевиками.

 

Как отмечает ТАСС, 6 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон экстренно направил в город, который находился в блокаде более трех лет, продукты питания и предметы первой необходимости. 7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в Дейр-эз-Зор отправился еще один гуманитарный конвой. Российская сторона направила в город продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости.



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