В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

Все участники встречи "Астаны-6" прибыли на переговоров по Сирии, в том числе 24 представителя вооруженной оппозиции, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Четырнадцатого сентября начинается шестой раунд Астанинского процесса по Сирии. Накануне в столицу Казахстана прибыли все участвующие в них стороны", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

В ведомстве проинформировали, что делегацию России возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турцию и Иран — заместители главы МИД Седат Онал и Джабер Ансари соответственно.





"Также прибыл спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. Американскую делегацию возглавляет и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую — советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель. Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные её группы", — сообщили в МИД Казахстана.

По данным ведомства, "сегодня и завтра планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне".





IslamRF.Ru