В Малайзии не менее 25 человек погибли из-за пожара в религиозной школе
14.09.2017 12:26
По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпур, пишет издание Star со ссылкой на пожарных.
Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в четверг рано утром. Пожарные получили сообщение о возгорании около 5.00 (00.00 мск)
"По нашей информации, к настоящему времени 25 учеников и учителей погибли в огне", — заявил представитель пожарной службы.
IslamRF.Ru
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14.09.2017 12:26
В Малайзии не менее 25 человек погибли из-за пожара в религиозной школе
По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпур, пишет издание Star со ссылкой на пожарных. Читать дальше »»»
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