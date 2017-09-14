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В Малайзии не менее 25 человек погибли из-за пожара в религиозной школе

14.09.2017 12:26

По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпур, пишет издание Star со ссылкой на пожарных.

 

Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в четверг рано утром. Пожарные получили сообщение о возгорании около 5.00 (00.00 мск)

 

"По нашей информации, к настоящему времени 25 учеников и учителей погибли в огне", — заявил представитель пожарной службы.



IslamRF.Ru

 

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