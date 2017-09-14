Глава Курдистана пообещал ответить силой на попытки сорвать референдум

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани пообещал использовать силу в случае попыток сорвать проведение референдума о независимости автономного района, об этом курдский лидер заявил во время посещения иракского города Киркук, также включенного в районы проведения голосования.

Многолетний курдский лидер выступил с речью перед общественностью города, населенного помимо курдов арабами и туркоманами. В ходе своего выступления политик пообещал национальным меньшинствам сохранение их идентичности и равноправия с курдским большинством в случае вхождения Киркука в независимый Курдистан.

Масуд Барзани также добавил, что "никто не может определять судьбу жителей Киркука кроме них самих", отметив, что и власти в Эрбиле "никому не позволят помешать жителям Киркука определить свою судьбу", пишет РИА Новости.

"К большому сожалению, временами мы слышим ребяческие угрозы. Угрожают началом войны. Мы советуем авторам (угроз), прийти в себя. Что война принесет кроме страданий и горя? Мы не помышляем и пули выпустить, этого и не должно произойти. Но если кто-то задумал осуществить свои угрозы, пусть не думает, что мы будем за этим спокойно наблюдать, мы воспользуемся нашим правом на самооборону", — сказал Барзани, речь которого транслировали многочисленные спутниковые телеканалы.





Ранее представители ряда шиитских военизированных группировок, входящих в ополченскую организацию "Аль-Хашд аш-Шааби", высказывались резко против проведения референдума о независимости в Курдистане.

Во вторник шиитский политик Мухаммед аль-Баяти заявил о том, что курдские вооруженные формирования пешмерга усиливают свое присутствие в районе иракского города Киркук и других соседних районах.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченное на 25 сентября.



IslamRF.Ru