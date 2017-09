В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн Более 4,2 тыс. жителей штата Ракхайн в Мьянме смогли вернуться домой после вспышки насилия на западе страны, произошедшей в конце августа. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar. Издание уточняет, что конфликт на севере штата Ракхайн вынудил покинуть свои дома около 30 тыс. местных жителей. Речь идет только о гражданах Мьянмы. В то же время, по данным наблюдателей ООН, из зоны конфликта в соседний Бангладеш бежали 370 тыс. человек, относящихся к народности рохинджа. Однако Нейпьидо не признает их гражданство, считая нелегальными мигрантами на территории республики. В среду в администрации президента Мьянмы сообщили, что на территории Ракхайна пустыми остаются 176 деревень, в которых ранее проживали мусульмане рохинджа, пишет ТАСС. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. В результате столкновений погибли более 400 человек.



IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 14.09.2017 12:48

В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн Более 4,2 тыс. жителей штата Ракхайн в Мьянме смогли вернуться домой после вспышки насилия на западе страны, произошедшей в конце августа. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar. Читать дальше »»»



Просмотр Код для вставки 14.09.2017 12:48

В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн Более 4,2 тыс. жителей штата Ракхайн в Мьянме смогли вернуться домой после вспышки насилия на западе страны, произошедшей в конце августа. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar. Читать дальше »»»

Прямая ссылка на материал:

<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42442/">ISLAMRF.RU: В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн </a>