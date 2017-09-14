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Иордания обещает вернуть Сирии древние артефакты, изъятые у контрабандистов

14.09.2017 15:34

Иордания вернет Сирии изъятые у контрабандистов за время войны артефакты древности, когда ситуация в Сирии стабилизируется, пообещал глава управления древностей Иордании Монзер аль-Джамахауи в интервью местной газете "Аль-Гад".

 

По словам министра, управление накопило большое число украденных из Сирии предметов старины. Известно, что незаконной продажей сирийских древностей, в том числе вывезенных из Пальмиры, промышляли террористы ДАИШ (запрещена в РФ), передает РИА Новости.

 

"Управление накопило немало предметов древности, которые были изъяты за последние годы во время попыток контрабанды из Сирии в Иорданию", — рассказал аль-Джамахауи.

 

Он не раскрыл точное число таких предметов, но отметил, что к владельцам уже вернулись около 2,5 тысячи единиц аналогичного конфиската из Ирака. По его словам, сирийские артефакты останутся в специальном хранилище в Иордании, пока в Сирии не "восстановится безопасность, и стабилизируется ситуация".



Глава департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим в 2016 году отмечал, что многие древности, которые террористы пытаются продавать на черном рынке Сирии и Ливана, являются подделками. Сирийский чиновник также отмечал, что большую часть коллекции музеев Сирии удалось защитить, но мародеры продолжают незаконные археологические раскопки.

 

IslamRF.Ru

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