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Источник: участники "Астаны-6" согласовали заявление о зонах деэскалации

15.09.2017 12:34

Остается ряд вопросов, которые необходимо согласовать странам-гарантам перемирия в Сирии перед принятием финального документа, сообщил РИА Новости директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

 

"Финальный документ сейчас обсуждается, в связи с этим сейчас задержка. Есть ряд вопросов, которые необходимо согласовать со всеми странами-гарантами", — сказал Туматов.

 

 

 

Как передает РИА Новости, шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса проходит в столице Казахстана. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.



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