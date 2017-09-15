  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Пятница 15 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

На "Астане-6" появился объявленный погибшим представитель "Джейш ан-Наср"

15.09.2017 13:26

В списках делегации оппозиции Сирии на переговорах в Астане значится Муханнад Жнид, который ранее объявлялся оппозиционными сирийскими СМИ убитым, передает корреспондент РИА Новости.

 

В документе оппозиционер обозначен как представитель группировки "Джейш ан-Наср" Муханнад Жнид (Mohannad Jnied).

 

 

В отеле, где разместилась делегация оппозиции Сирии, РИА Новости подтвердили, что у них остановился такой гость.

 

 

При этом несколько лет назад в оппозиционных арабских СМИ проходила информация, что Муханнад Жнид был убит снайпером 18 августа 2013 года в пригороде Дамаска Кабуне.

 

 

В свою очередь глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари подтвердил, что в курсе этой ситуации.

 

 

"Я передал его имя, а также заявления о его смерти замглавы МИД Казахстана и спецпосланнику генсека ООН по Сирии г-ну же Мистуре", — сказал Джаафари РИА Новости.


IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42450/">ISLAMRF.RU: На "Астане-6" появился объявленный погибшим представитель "Джейш ан-Наср"</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    